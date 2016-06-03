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    Стоимость строительства нового стадиона «Зенита» снова может вырасти

    Генеральный директор «Инжтрансстроя-СПб» Виталий Лазуткин прокомментировал выделение дополнительных 4,3 миллиарда рублей на возведение стадиона «Зенита» на Крестовском острове, а также рассказал о дальнейших возможных издержках. Компания «Инжтрансстрой-СПб» является генеральным подрядчиком строительства.

    «На первом этапе этого увеличения достаточно, чтобы продвинуться в строительстве объекта. Возможно ли еще одно увеличение сметы? Я бы не стал забегать вперед, мы строим объект, который одновременно и проектируем.

    Диспропорции, которые возникли в процессе строительства, возникают из-за того, что у нас изначально проект неоднократно менялся и сейчас, под финиш, фактически адаптируется.

    И здесь неизбежны финансовые дополнения или издержки. Окончательная стоимость всех издержек будет подсчитана, когда мы уже будем завершать объект», – сказал Лазуткин.

    Источник: ТАСС

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    03.06.2016 01:23
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 3 июня 2016, 14:05

      Видать, цемент на дрожжах замешивают, а поле будет задвигаться и выдвигаться аж до столицы и обратно.

      1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 3 июня 2016, 11:02

      Роспил арена.На воровали не меньше чем на сочах.За такие деньги можно целый город небольшой отстроить, упыри.

      5
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 3 июня 2016, 10:10

      Прямо как "Марш трактористов" - Мы с железным конём
      Все поля обойдём,
      Соберём, и посеем, и вспашем.
      А здесь - построим, спроектируем и потом посчитаем.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +133

      razory 3 июня 2016, 09:47

      Надо было дать Газпрому строить стадион а не городу,давно бы уже построили

      6
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      Рейтинг: +67

      Lenine > razory 3 июня 2016, 10:20

      Естессно, но Вальке ж нужны были бабосики. А тут еще и такое щясье привалило с ЧМ... Как говорил герой Джигарханяна в фильме "Раз на раз не приходится": "Такое бывает раз в жизни, и то не у каждого. Поздравляю!"©

      3
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 3 июня 2016, 09:31

      Надо будет непременно поехать на один из матчей ЧМ на этот стадион, уж больно любопытно, че за красоту они там настроили!

      2
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      Рейтинг: +269

      grand-igor > Lexa_Lexa 3 июня 2016, 10:06

      уж больно интересно куда столько бабла ушло !!! на эти деньги можно 5 стадионов как у Спартака построить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      !!!!!!!!!

      3
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      Рейтинг: +67

      Lenine > grand-igor 3 июня 2016, 10:23

      "По окончании строительства Леонид Федун заявил, что итоговая стоимость стадиона составила 14,5 миллиарда рублей"©
      Вообще-то 3 стадиончика.

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      Рейтинг: +67

      Lenine > Lexa_Lexa 3 июня 2016, 10:26

      Боюсь даже представить сколько туда билетик будет стоить. Я в фан-зоне потусуюсь.

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      Рейтинг: +269

      grand-igor > Lenine 3 июня 2016, 13:36

      Цена стадиона «Зенит-Арена» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, перешагнула рубеж в $1 млрд, сообщил председатель комиссии Совета Федерации по проведению чемпионата мира по футболу 2018 года Вадим Тюльпанов.

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      Рейтинг: +269

      grand-igor > 3 июня 2016, 13:38

      Цена стадиона «Зенит-Арена» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, перешагнула рубеж в $1 млрд, сообщил председатель комиссии Совета Федерации по проведению чемпионата мира по футболу 2018 года Вадим Тюльпанов.65 млрд.руб. И ЭТО НЕ ПРЕДЕЛ

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      Рейтинг: +269

      grand-igor > 3 июня 2016, 13:39

      Комментарий удален.

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      Рейтинг: +67

      Lenine > grand-igor 5 июня 2016, 09:27

      Обладаю справочкой предоставленой Албину - заму губернатора СПб (а не пыхвабола от Ненецкого АО) и там написано, что стоимость стадиона на 23.10.2015 34.936.004.360 рублей. По курсу пересчитайте сами

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 3 июня 2016, 09:12

      Это уже не смешно,а печально...

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      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 3 июня 2016, 09:07

      ничего удивительного

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 3 июня 2016, 08:44

      Дешевле было бы закрыть проект ФК "Бомжгазтруба"

      -2
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      Рейтинг: +377

      bringing 3 июня 2016, 08:44

      Ура!

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      Рейтинг: +1497

      алекс88 3 июня 2016, 08:24

      Не проще было все гос средства вложить....а они может быть сдачу бы и вернули...но и это не факт

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