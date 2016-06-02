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Комитет по этике ФИФА не проводит формального расследования в отношении Инфантино

2 июня 2016, 22:38

Комитет по этике ФИФА не начинал официального расследования в отношении президента организации Джанни Инфантино. Об этом сообщил представитель Комитета, чье имя не называется.

«Мы не можем раскрывать информацию о том, начинали ли мы процедуру предварительного расследования в отношении физического лица.

Однако хотим подчеркнуть, что в отношении Джанни Инфантино мы не проводим никаких формальных расследований», – сказал представитель организации.

Ранее сообщалось, что Инфантино может быть отстранен от должности на три месяца из-за того, что приказал удались запись заседания совета ФИФА.

Источник: Skysports
Весь мир Инфантино Джанни
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