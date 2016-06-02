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    «Енисей» может остаться в ФНЛ, несмотря на вылет по итогам сезона-2015/16

    «Енисей» может продолжить выступление в ФНЛ в новом сезоне из-за отказа «Смены» играть в этом турнире. Об этом рассказал президент ФНЛ Игорь Ефремов.

    – По окончании сезона «Енисей» направил в лигу письмо, в котором изъявил готовность играть в ФНЛ, если кто-то откажется от выступления в первом дивизионе. Мы проинформировали красноярцев, что «Смена» в настоящий момент не готова играть в лиге. Теперь ждем подтверждения намерения от «Енисея». Надо подождать. 6 июня пройдет лицензирования оставшихся клубов, а 7-го, после общего собрания клубов, мы уже будем понимать состав участников.

    – «Балтика» и армавирское «Торпедо» могут остаться в ФНЛ?

    – Победители зон «Запад» и «Урал-Поволжье» – «Нефтехимик» и «Химки» – уже имеют лицензию для выступлений в ФНЛ. А «Тамбов» и «Спартак-Нальчик» должны еще пройти лицензирование для нашей лиги. Думаю, все будет нормально. В Тамбове глава региона дал гарантии. Есть какие-то нюансы со стадионом, но их можно устранить,– сказал Ефремов.

    Напомним, «Енисей» вылетел из ФНЛ, а «Смена» стала победителем зоны «Восток» ПФЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.06.2016 21:32
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