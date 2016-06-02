Мутко: «К матчу с англичанами сборная подойдет в совершенно другом состоянии»

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко подытожил товарищеский матч сборной против команды Чехии (1:2) и поделился ожиданиями от следующих игр.

«Не доиграл во вчерашнем благотворительном матче, потому что ушел смотреть игру сборной. Удалось зацепить второй тайм. Глубоко оценивать товарищескую игру смысла нет. Команда выступала на фоне усталости, поэтому не выглядела свежо. Видно, что у Слуцкого была задача посмотреть новичков и новые связки, дать поиграть всем. В этом плане выполнили задачу.

Абсолютно уверен, что с сербами будет получше, а к матчу с англичанами ребята подойдут в совершенно другом состоянии. Пищи для размышлений много. Всегда обидно проигрывать, но это товарищеская игра, и ее нужно оценивать с учетом всех нюансов», – сказал Мутко.

Также чиновник оценил дебют за сборную Романа Нойштедтера.

«Парень провел только первую игру, крайне сложно давать какие-то оценки. Видно, что это игрок хорошего уровня, он неплохо владеет мячом, подключается в атаку. Думаю, что все у него будет нормально».