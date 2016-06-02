Анчелотти доволен трансферами «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти доволен трансферами, которые мюнхенский клуб уже успел осуществить.

«Бавария» быстро и легко сделала две хорошие покупки. Наша работа на рынке завершена.

Лига чемпионов? У меня особое отношение к этому турниру. Я хочу выиграть этот турнир еще раз», – приводит слова Анчелотти Deutsche Welle.

Напомним, «Бавария» заполучила защитника Матса Хуммельса и полузащитника Ренату Санчеса.