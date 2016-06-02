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    Анчелотти доволен трансферами «Баварии»

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти доволен трансферами, которые мюнхенский клуб уже успел осуществить.

    «Бавария» быстро и легко сделала две хорошие покупки. Наша работа на рынке завершена.

    Лига чемпионов? У меня особое отношение к этому турниру. Я хочу выиграть этот турнир еще раз», – приводит слова Анчелотти Deutsche Welle.

    Напомним, «Бавария» заполучила защитника Матса Хуммельса и полузащитника Ренату Санчеса.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.06.2016 18:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +117

      Marchen 3 июня 2016, 09:25

      у них и так состав - бомба! а эти двое отличное усиление, больше никто и не нужен!

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    • ...
      Рейтинг: +100

      Samov@r 2 июня 2016, 21:24

      Все покупки закончились?

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