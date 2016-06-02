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    Мутко: «Видно, что у Нойштедтера есть класс, остальное все притрется»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал игру защитника сборной России Романа Нойштедтера в товарищеском матче против команды Чехии. Напомним, что футболист «Шальке-04» отыграл в этой встрече чуть меньше 30 минут и допустил ошибку в эпизоде с голом Томаша Нецида.

    «Первую игру парень отыграл более или менее уверенно. Видно, что класс у игрока есть, остальное все притрется.

    Будет ли он играть в стартовом составе? Это определит Леонид Викторович. Чтобы такие оценки давать, надо быть внутри команды», – отметил Мутко.

    Источник: ТАСС

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    02.06.2016 10:14
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 2 июня 2016, 17:34

      Мутко: «Видно, что у Нойштедтера есть класс, остальное все притрется»

      в каком месте это видно?, мутный ты наш мудко

      сдаетса мне...что мудко неспроста так печетса о Нойштедтера....
      очень это со стороны заметно)

      0
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      Рейтинг: +54

      pktsoev 2 июня 2016, 15:23

      А у Мудко есть язык без костей. И однго и другого надо гнать поганнрй метлой!

      0
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      Рейтинг: +215

      iuda 2 июня 2016, 13:58

      В какую это подзорную трубу смотрел рулевой нашего футбола и всего расейского спорта

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      MixterLife 2 июня 2016, 12:26

      Лучше бы не комментировал игру недосборной, а тренера поменял... Хотя его самого бы уже давно пора поменять.

      -3
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      Рейтинг: +22

      Ruhaaa 2 июня 2016, 11:33

      Чем хуже Оздоев Глушакова?? Ни сборная , а сброд какой-то. Талантливый парни играют в командах не из Москвы и Питера ну им дорога в сборную закрыта. Жирный нацист еще тот

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      Kulim 2 июня 2016, 11:27

      Видно, что у муДко нет мозгов!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 2 июня 2016, 11:23

      Ну а что он еще мог сказать, извините, что я вам тут херню какую то впарил, у нас начальники не ошибаются.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 2 июня 2016, 10:58

      У тебя в голове мозги или "КЮ"?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 2 июня 2016, 10:48

      Притрется через несколько лет. Почему Кудряшова не взял и Новосельцева с Ерохиным, вообще не понятно. Сколько можно по дружескому принципу строить
      сборную страны?

      2
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      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > vgarakh 2 июня 2016, 11:24

      не по дружескому принципу, а по денежному! Кто заслал денег, тот и в сборной

      1
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 2 июня 2016, 10:37

      супер игрок просто маскируется и будет маскироваться всю жизнь, у нас и РФПЛ таких полно подающих надежду после 30

      1
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