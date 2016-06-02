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    Хамес намерен уйти из «Реала» этим летом

    Полузащитник «Реала» Хамес Родригес выразил желание покинуть испанский клуб в летнее трансферное окно. Футболист сборной Колумбии недоволен малым количеством игровой практики в составе «сливочных» и уже уведомил руководство мадридцев о своем намерении сменить команду в это межсезонье.

    Отмечается, что 24-летний игрок остался крайне разочарован тем, что остался на скамейке запасных во время финала Лиги чемпионов с «Атлетико».

    Рыночная стоимость Хамеса составляет 70 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 26 матчей в составе «Реала», забив 7 голов и сделав 8 результативных передач.

    Источник: Marca

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    02.06.2016 07:31
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +22

      Wishmaster 7 3 июня 2016, 15:14

      щас на копа америка блеснёт и подпишет новый контракт.

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 2 июня 2016, 10:39

      ценник высок....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +395

      meiram 2 июня 2016, 10:08

      Надо искать команду, где востребован как игрок играющий и думать надо было прежде,что в Реале заиграть нужны отличные данные и супермастерство! Небось сам себя оценил за двойную цену,70 млн. евро он не стоит!

      -1
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 2 июня 2016, 09:22

      В Ливерпуль ему дорога

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 2 июня 2016, 09:05

      Как раз есть шанс проявить себя на Копа Америка и перейти в хорошую команду.

      2
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      Рейтинг: +1049

      mig28 2 июня 2016, 08:59

      Давно пора...почти сразу выпал из основы! Хороший игрок не должен сидеть на скамейке.

      2
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      Рейтинг: -22

      Cobold 2 июня 2016, 08:41

      Правильно делает. Пора сменить богодельню под именем Реал на более достойный клуб.

      2
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 2 июня 2016, 08:01

      Он то не затеряется...с руками и ногами оторвут....вот только не многие смогут позволить себе его купить

      2
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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 2 июня 2016, 07:40

      Да, кто то таких игроков маринует на лавке, а кто то Кержакова позволить себе не может...

      0
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