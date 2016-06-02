АПЛ лидирует среди всех лиг по числу игроков, которые поедут на Евро

Английская Премьер-лига получила наибольшее представительство в заявках команд-участниц чемпионата Европы.

Из клубов АПЛ в свои сборные вызван 101 футболист. Ближайший преследователь английского чемпионата по этому показателю – Бундеслига, которая будет представлена во Франции 57 футболистами. При этом Чемпионшип на Евро будут представлять 30 игроков – больше, чем из французской Лиги 1 (22).

Наибольшее клубное представительство на чемпионате Европы получили «Ливерпуль» и «Ювентус» – они отправят на турнир по 12 футболистов.