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    АПЛ лидирует среди всех лиг по числу игроков, которые поедут на Евро

    Английская Премьер-лига получила наибольшее представительство в заявках команд-участниц чемпионата Европы.

    Из клубов АПЛ в свои сборные вызван 101 футболист. Ближайший преследователь английского чемпионата по этому показателю – Бундеслига, которая будет представлена во Франции 57 футболистами. При этом Чемпионшип на Евро будут представлять 30 игроков – больше, чем из французской Лиги 1 (22).

    Наибольшее клубное представительство на чемпионате Европы получили «Ливерпуль» и «Ювентус» – они отправят на турнир по 12 футболистов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.06.2016 01:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 2 июня 2016, 09:22

      Вот это показатель уровня английского чемпионата.

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      Рейтинг: +536

      dolf666 2 июня 2016, 09:19

      да АПЛ теперь во всём будет №1. если ещё и еврокубки выиграют..)

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