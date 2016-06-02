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    «Спартак» интересуется игроком «Грассхоппера»

    Московский «Спартак» активно ищет усиление в чемпионате Швейцарии.

    Estadio Deportivo сообщает, что в сферу интересов московского клуба попал защитник «Грассхоппера» Мориц Бауэр, на которого претендуют также «Вердер», «Бетис» и «Фулхэм».

    В завершившемся сезоне Бауэр сыграл за «Грассхоппер» 35 матчей и отметился одной результативной передачей. Кроме того, на его счету три игры в составе молодежной сборной Швейцарии.Transfermarkt оценивает его стоимость в один миллион евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.06.2016 00:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 2 июня 2016, 11:34

      Как всегда собираем хлам по помойкам

      0
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      Рейтинг: +19

      Andrei_2411 2 июня 2016, 09:45

      а ты Промеса раньше знал? пишете всякую чушь... либо что написать. знатоки вы задолбали уже!!!

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 2 июня 2016, 08:22

      Эпопея с Бердыевым закончилась, полетели утки с игроками... Источник, лишь бы че нить написать )))

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 июня 2016, 07:38

      Опять менеджеры Спартака ищут копеечных игроков -неужели на примеры Промеса-они так и не сделали свои выводы.

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 2 июня 2016, 00:49

      Понабирают кузнечиков...

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