«Спартак» интересуется игроком «Грассхоппера»

Московский «Спартак» активно ищет усиление в чемпионате Швейцарии.

Estadio Deportivo сообщает, что в сферу интересов московского клуба попал защитник «Грассхоппера» Мориц Бауэр, на которого претендуют также «Вердер», «Бетис» и «Фулхэм».

В завершившемся сезоне Бауэр сыграл за «Грассхоппер» 35 матчей и отметился одной результативной передачей. Кроме того, на его счету три игры в составе молодежной сборной Швейцарии.Transfermarkt оценивает его стоимость в один миллион евро.