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    Раньери: «Думаю, мы хорошо выступим на Евро»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился ожиданиями от выступления сборной Италии на чемпионате Европы.

    «Я убежден, что мы хорошо сыграем на Евро, хотя у нас и нет настолько качественного состава, каким обладают некоторые другие сборные.

    Думаю, Антонио Конте правильно сказал, что будет тяжелая борьба, но команда едина, а это главное», – сказал Раньери.

    Также итальянский специалист назвал «отличным выбором» возможное назначение Джампьеро Вентуры на пост главного тренера сборной после Евро.

    Источник: Football Italia

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    02.06.2016 00:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 2 июня 2016, 00:30

      итальянцы всегда были непредсказуемы...

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