Раньери: «Думаю, мы хорошо выступим на Евро»

итальянцы всегда были непредсказуемы...
Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился ожиданиями от выступления сборной Италии на чемпионате Европы.
«Я убежден, что мы хорошо сыграем на Евро, хотя у нас и нет настолько качественного состава, каким обладают некоторые другие сборные.
Думаю, Антонио Конте правильно сказал, что будет тяжелая борьба, но команда едина, а это главное», – сказал Раньери.
Также итальянский специалист назвал «отличным выбором» возможное назначение Джампьеро Вентуры на пост главного тренера сборной после Евро.