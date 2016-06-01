Гершкович: «Нынешний состав сборной России, если присмотреться, заточен под атаку»

Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился своим мнением о перспективах сборной России на грядущем чемпионате Европы во Франции.

«На мой взгляд, применима такая формула: если еще и удача будет на нашей стороне, из подгруппы мы выйти обязаны. А дальнейшее продвижение будет зависеть от сетки, потому что в число фаворитов турнира сборная России все-таки не входит. Можно, конечно, ставить перед командой заоблачные цели – некоторые тренеры так и делают, — но мне лично адекватная оценка собственных возможностей кажется более правильной методикой. Турнирные задачи нужно ставить и решать по мере поступления.

Методы их решения тоже могут быть разными.

В Бразилии-2014 сборная России показала футбол из прошлого: академичный, закрытый и даже, пожалуй, примитивный. Во Франции-2016 у нас есть все шансы вернуться в настоящее: мы можем играть в современный футбол – да, в первую очередь сбалансированный, но с акцентом на атаку, ибо потенциал группы атаки сборной России достаточно высок. Кокорин, Смолов, Дзюба, Мамаев, Иванов, Шатов, Самедов, Широков, Головин – креативные игроки, которые способны на многое, и за плечами у большинства из них очень неплохой сезон в чемпионате РФПЛ.

Нынешний состав, если приглядеться повнимательнее, заточен именно под атакующий футбол, что полностью отвечает общему психологическому фону, характерному для сборной Слуцкого», – отметил Гершкович.