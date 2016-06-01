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    Гершкович: «Нынешний состав сборной России, если присмотреться, заточен под атаку»

    Председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович поделился своим мнением о перспективах сборной России на грядущем чемпионате Европы во Франции.

    «На мой взгляд, применима такая формула: если еще и удача будет на нашей стороне, из подгруппы мы выйти обязаны. А дальнейшее продвижение будет зависеть от сетки, потому что в число фаворитов турнира сборная России все-таки не входит. Можно, конечно, ставить перед командой заоблачные цели – некоторые тренеры так и делают, — но мне лично адекватная оценка собственных возможностей кажется более правильной методикой. Турнирные задачи нужно ставить и решать по мере поступления.

    Методы их решения тоже могут быть разными.

    В Бразилии-2014 сборная России показала футбол из прошлого: академичный, закрытый и даже, пожалуй, примитивный. Во Франции-2016 у нас есть все шансы вернуться в настоящее: мы можем играть в современный футбол – да, в первую очередь сбалансированный, но с акцентом на атаку, ибо потенциал группы атаки сборной России достаточно высок. Кокорин, Смолов, Дзюба, Мамаев, Иванов, Шатов, Самедов, Широков, Головин – креативные игроки, которые способны на многое, и за плечами у большинства из них очень неплохой сезон в чемпионате РФПЛ.

    Нынешний состав, если приглядеться повнимательнее, заточен именно под атакующий футбол, что полностью отвечает общему психологическому фону, характерному для сборной Слуцкого», – отметил Гершкович.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.06.2016 18:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +115

      slawianka 2 июня 2016, 05:37

      Увидел вчера "атакующий состав", стало грустно.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 1 июня 2016, 22:55

      Акинфеева лучше не ставить. Статистику себе испортит. Лучше Гилю. Пусть огребёт по полной.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 1 июня 2016, 22:48

      Будем ходить пешком, может обойдётся.

      0
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      Рейтинг: +176

      chegaev88 1 июня 2016, 21:19

      Состав задрочен под атаку

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 1 июня 2016, 18:56

      Под ...... она заточена!

      0
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 1 июня 2016, 18:37

      Будем смотреть, будем болеть

      -2
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