Мутко: «Постараемся сделать так, чтобы билеты на ЧМ-2018 были по карману российским болельщикам»

Да у нас в стране уже итак всё доступно, доступное жильё, которые хер купишь на одну зарплату, не воруя, доступная медицина, которая будет качественная и без многочасовых очередей, если отвалить бабла побольше, доступное образование, которое без самообучения, даст стране очень много дворников.
Зачем нам ещё и доступные билеты на ЧМ?
Министр спорта РФ, глава РФС Виталий Мутко сообщил, что позиция по специальной ценовой категории на билеты ЧМ-2018 для российских болельщиков будет сформулирована в ближайшее время.
– Есть ли ясность по специальной ценовой категории на билеты ЧМ-2018 для российских болельщиков?
– Мы уже это обсудили, и нам предстоит самим выбрать позицию. В скором будущем сформулируем ее. Поддержка есть – нам пообещали четвертую категорию. Но нам нужно понять, о какой цене идет речь, за что мы будем бороться. Работаем в этом направлении. Согласие от ФИФА есть. В ближайшее время с новым руководством ФИФА урегулируем вопрос цены. Постараемся, чтобы билеты были по карману нашим жителям. Ведь футбол – демократичный вид спорта, необходимо, чтобы все было доступно.