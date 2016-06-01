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    Мутко: «Постараемся сделать так, чтобы билеты на ЧМ-2018 были по карману российским болельщикам»

    Министр спорта РФ, глава РФС Виталий Мутко сообщил, что позиция по специальной ценовой категории на билеты ЧМ-2018 для российских болельщиков будет сформулирована в ближайшее время.

    – Есть ли ясность по специальной ценовой категории на билеты ЧМ-2018 для российских болельщиков?

    – Мы уже это обсудили, и нам предстоит самим выбрать позицию. В скором будущем сформулируем ее. Поддержка есть – нам пообещали четвертую категорию. Но нам нужно понять, о какой цене идет речь, за что мы будем бороться. Работаем в этом направлении. Согласие от ФИФА есть. В ближайшее время с новым руководством ФИФА урегулируем вопрос цены. Постараемся, чтобы билеты были по карману нашим жителям. Ведь футбол – демократичный вид спорта, необходимо, чтобы все было доступно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.06.2016 17:51
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 1 июня 2016, 21:11

      Да у нас в стране уже итак всё доступно, доступное жильё, которые хер купишь на одну зарплату, не воруя, доступная медицина, которая будет качественная и без многочасовых очередей, если отвалить бабла побольше, доступное образование, которое без самообучения, даст стране очень много дворников.

      Зачем нам ещё и доступные билеты на ЧМ?

      1
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      Рейтинг: +377

      bringing 1 июня 2016, 20:54

      По телевизору посмотрят (думает о бабках,остальное за кадром) (мясо)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +56

      Ganymed1 1 июня 2016, 19:42

      да ты сделаешь балабол хренов

      2
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      Рейтинг: +402

      Tri 1 июня 2016, 19:03

      300 - 400 рублей нормально будет. Но боюсь будут стоить на много дороже...

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 1 июня 2016, 18:52

      Хотел бы напомнить,что уровень жизни в Москве и Ростове отличается в разы. У нас билеты на 7 команд которые внизу стоят 250 рублей,на 8 верхних 550. И это Восточная трибуна,норм. места. Так что на ЧМ больше 1000 не потянем.

      0
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 1 июня 2016, 18:13

      Пустозвон ванючий.

      5
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      Рейтинг: +28

      benz665 1 июня 2016, 18:09

      В смысле постарается? Охренел чтоли???пусть для россиян спец.цены сделают с учётом своего долбанного кризиса,а иностранцам стараются! Постарается он,как только ума хватило такое сказать

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 1 июня 2016, 17:57

      Обоадовал, лять((

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