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    Агент: «Будущее Широкова? Возможны разные варианты»

    Агент полузащитника московского ЦСКА и сборной России Романа Широкова Арсен Минасов дал комментарии по поводу будущего своего клиента.

    – Контракт Романа с ЦСКА истек?

    – Нет, не истек. На Euro он едет в качестве футболиста ЦСКА.

    – Насколько серьезна травма, из-за которой Роман пропускает матч с Чехией?

    – Нет, не серьезная. Послезавтра уже будет тренироваться. Даже завтра, наверное. Возможно, тренерский штаб не стал рисковать.

    – Каково будущее Романа, в какой команде он продолжит карьеру?

    – Без комментариев.

    – Останется ли Роман в ЦСКА, есть ли такая возможность?

    – Возможны разные варианты.

    – Чего ждете от него на Eвро-2016?

    – Хорошей игры, побед и чтобы обошлось без травм.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.06.2016 16:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +148

      lex_ex 2 июня 2016, 00:17

      Посмотрим

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1307

      Taps 1 июня 2016, 22:42

      Будущее Широкова?
      - бизнес на футболе.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +48

      makovei 1 июня 2016, 16:53

      Будущее Широкова? : Сосать........................
      ........... коктейль в теплых краях.

      3
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      Рейтинг: +427

      policepnz 1 июня 2016, 16:34

      бедная банана никому уже не нужна.. возвращайся в бомжатник!

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