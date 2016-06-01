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    На реконструкцию академии «Зенита» в течение года будет потрачен миллиард рублей

    В течение ближайшего года академия «Зенита» переживет реконструкцию. Сообщается, что на модернизацию выделен 1 миллиард рублей. По словам генерального директора сине-бело-голубых Максима Митрофанова подобная сумма выделена в том числе и для того, чтобы провести реконструкцию инфраструктуры академии.

    Данный объект станет тренировочным полем для команд, которые будут проводить матчи Кубка Конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 в Санкт-Петербурге. Однако Митрофанов заявил, что реконструкция инфраструктуры является плановой и не приурочена непосредственно к подготовке к крупным турнирам.

    Отмечается, что ежегодный бюджет академии составляет 500 миллионов рублей.

    Источник: «Советский спорт»

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    01.06.2016 15:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -40

      bombardir70 1 июня 2016, 20:57

      Зае...бали, надеюсь когда не будь Миллера и компанию будут судить за расхищение государственных денег.

      2
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      Рейтинг: +377

      bringing 1 июня 2016, 19:30

      Да пердольте уже десяток миллиардов,чё стеснятся...

      0
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      Рейтинг: +377

      bringing > molotovcoctail 1 июня 2016, 21:07

      А на что ты собрался покупать мужиков на ночь?

      1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > molotovcoctail 2 июня 2016, 08:18

      как раз таки газпрём и пилит народные деньги.

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 1 июня 2016, 17:23

      бросайте сразу в яму со стадионом!!! пока нет хозяина всё одно всё растащат!!!

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