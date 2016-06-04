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    Кубок Америки – на «Бомбардире»

    В ночь с пятницы на субботу в США возьмет старт Кубок Америки-2016, где помимо хозяев турнира примут участие еще 15 представителей КОНМЕБОЛ и КОНКАКАФ (Бразилия, Аргентина, Чили, Парагвай, Уругвай и т.д.).

    Так как турнир стал внеочередным – он посвящен празднованию столетия КОНМЕБОЛ и первого чемпионата Южной Америки – его победитель не примет участие в Кубке конфедераций в 2017 году.

    «Бомбардир» будет пристально следить за турниром, оперативно предоставляя своими читателям новости и статьи о КА-2016, а также проводя текстовые онлайны ряда ключевых игр.

    Специально для вас в основном меню сайта появилась вкладка о стартующем уже в эти выходные турнире.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.06.2016 14:47
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +91

      frickmaster 4 июня 2016, 15:20

      время - самое то!

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 3 июня 2016, 00:14

      Финал будет Аргентина - Бразилия

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      МЕССІ 3 июня 2016, 00:09

      ямайка вперед

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +319

      alexfor 1 июня 2016, 19:00

      мдаа..хрен посмотришь с этими часовыми поясами)

      0
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      Рейтинг: -66

      prosport69 > alexfor 2 июня 2016, 12:21

      Можно иногда встать пораньше)

      -1
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      Рейтинг: +319

      alexfor > prosport69 2 июня 2016, 18:58

      да тут не иногда) хотя, я в основном матчи с аргентиной буду смотреть)

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 1 июня 2016, 17:46

      Спасибо, бомбардир.

      0
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      Рейтинг: -66

      prosport69 > kykyi 2 июня 2016, 12:21

      Мы старались :)

      -2
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      Рейтинг: +26

      rjj 1 июня 2016, 16:51

      интересно

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