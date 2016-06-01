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    Мората: «Английская Премьер-лига подходит моему стилю игры»

    Испанский нападающий «Ювентуса» Альваро Мората не исключает своего возвращения на родину, но считает, что его стилю больше подходит английская Премьер-лига.

    «Мое будущее должно определиться до 13 июня, когда проведет первый матч сборная на Евро. Когда ждешь звонка, то сложно думать о том, как помочь сборной.

    Да, я хотел бы вернуться в «Реал» и добиться в нем успеха. Но там играют потрясающие футболисты. В следующем сезоне буду выступать за команду, где у меня будет больше всего возможностей выйти на поле. Сейчас у меня есть несколько заманчивых предложений из Англии, и дело не только в условиях контракта. Думаю, Премьер-лига подходит к моему стилю игры.

    Но это вовсе не значит, что я хочу покинуть «Ювентус» при любом раскладе – о времени, проведенном в Турине, могу сказать только хорошее, но переход в один из английских клубов не будет для меня шагом назад», – заявил Мората.

    Отметим, что в контракте Мораты есть пункт, по которому «Реал» имеет право обратного выкупа 23-летнего испанца за 30 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Челси» и «Манчестер Юнайтед», а «Арсенал» готов выложить за испанца 65 миллионов евро.

    Источник: AS

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    01.06.2016 09:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 2 июня 2016, 13:02

      уход из Юве в АПЛ будет шагом назад, куда бы не перешел......

      0
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      Рейтинг: +61

      Hiddink95 1 июня 2016, 22:54

      Думаю, он бы отлично подошёл Вест Хэму, хотя возможно был бы неплохим вариантом для МанСити

      1
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 1 июня 2016, 13:45

      Один и тот же текст по-разному перевели, три перевода-три смысла. В одном он хочет в юве остаться, в другом хочет в реал, в третьем в апл.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +80

      Devil56 1 июня 2016, 11:11

      Намек поняли, осталось подождать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +70

      макс438 1 июня 2016, 10:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Только не в Реал, игрок дно все голы в пустые ворота

      -7
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 1 июня 2016, 09:48

      WTF ???

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