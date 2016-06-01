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    РФС внес существенные изменения в регламент чемпионата

    Во вторник состоялся исполком РФС, на котором были рассмотрены и утверждены регламент чемпионата страны на будущий сезон. В нем присутствует несколько важных, по сравнению с предыдущим, изменений.

    Появилось исключение, которое позволяет несколько иначе трактовать понятие «легионер». Это по-прежнему футболист, не имеющий права выступать за спортивные сборные команды РФ по футболу в соответствии с нормами ФИФА. Но в регламенте появилась следующая поправка: «В виде исключения из указанного правила, для выступления (заявки) футболиста в рамках соревнований под эгидой Российского футбольного союза легионером не признается футболист, в отношении которого одновременно выполняются следующие условия: 1) он является гражданином РФ; 2) он не играл ранее за какую-либо национальную футбольную ассоциацию в международном официальном матче категории «А»; 3) в отношении него имеется ходатайство главного тренера основной мужской сборной команды России по футболу о применении данного исключения, а также решением исполкома РФС такое ходатайство удовлетворено; 4) в отношении него уже начата процедура смены национальной футбольной ассоциации в соответствии со ст. 8 Регламента по применению Устава ФИФА или же сроки начала такой процедуры согласованы с Руководством РФС.

    Оборудование стадионов, в том числе системы оповещения зрителей, не может использоваться во время матча для поддержки принимающей команды (выкрики, призывы, зрительские лозунги и т. д.).

    Согласно проекту документа, повышаются гонорары судей. В частности, гонорар главного арбитра увеличен с 90 до 120 тысяч рублей, помощника – с 45 до 60.

    Обозначены даты двух регистрационных периодов. Первый, летний, начнется 9 июня и продлится до 31 августа. А второй, зимний, с 25 января по 24 февраля 2017 года.

    Теперь не допускается смена номера футболистом в одном и том же клубе в ходе чемпионата.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.06.2016 09:15
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 1 июня 2016, 17:52

      все уже давно поняли что лимит зло но отменить его нет смысла именно сейчас никто не поймет да и Хозяин не в курсах а сказать ему боятся но выкрутасы придумывают вот после таких изменений Фернандес(ЦСКА) теперь уже не легионер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 1 июня 2016, 14:00

      Кадыров негодуЭт )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      glumm 1 июня 2016, 13:09

      Смена номера это очень важно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 1 июня 2016, 13:03

      Еще один пунктик, Запретить Гнидеру заходить в здание РФС и на стадионы с "чемоданом", и заносить деньги в кабинеты...

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 1 июня 2016, 12:42

      уберите лимит хапуги,добавьте еще 2 команды в премьер лигу

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > sidul1 1 июня 2016, 13:13

      лучше 4 команды. будет веселее. и развитие футбола...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > LokoGoGo 1 июня 2016, 17:59

      надо наоборот уменьшить оставить 12 команд играют в два круга потом делятся на две шестерки первая разыгрывает призовые места и европейскую заявку вторая разыгрывает кто вылетает а вылетают две и одна переходные матчи вот это была бы заруба все матчи с большим спортивным интересом без проходных и зритель и интерес бы вырос в разы за сезон могло бы быть 4 игры ЦСКА-Спартак это какой же интерес в Москве ажиотаж просто

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > Garrincha58 3 июня 2016, 09:21

      да ну... как чемпионат Колумбии получится...
      Когда просто много команд, как в Англии, скажем, гораздо интереснее. И для тренера сборной больше выбор.

      0
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      Рейтинг: +368

      mik1954 1 июня 2016, 12:34

      Мудрят с итим пресловутым лимитом, мудрят, а не проще отменить его вовсе, как действительно некий анахронизм....

      2
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      Рейтинг: +368

      mik1954 1 июня 2016, 12:34

      Комментарий удален.

      -1
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 1 июня 2016, 11:55

      закон под Гельермо и Кадырова

      1
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    • ...
      Рейтинг: +407

      18JG 1 июня 2016, 11:25

      "Согласно проекту документа, повышаются гонорары судей. В частности, гонорар главного арбитра увеличен с 90 до 120 тысяч рублей"

      Мешкову гонорар повысили заранее.

      0
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 1 июня 2016, 11:16

      как-то расплывчато...

      0
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