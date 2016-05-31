Полиция РФ поможет французским коллегам следить за порядком во время Евро-2016

Полиция РФ будет помогать правоохранительным органам Франции обеспечивать порядок во время чемпионата Европы-2016. Напомним, ранее появилась информация, что на играх сборной России могут быть организованы теракты.

«МВД России положительно рассмотрено обращение МВД Франции с предложением принять участие в международной полицейской операции по обеспечению правопорядка в период подготовки и проведения Eвро–2016.

Руководством российского Министерства принято решение направить во Французскую Республику для работы в специально создаваемом Центре международного полицейского сотрудничества шесть специалистов ведомства. Российские полицейские будут находиться во Франции в течение всего периода выступления в турнире нашей национальной команды.

По вопросам обеспечения безопасности российской делегации МВД России тесно взаимодействует с Министерством спорта Российской Федерации, Российским футбольным союзом, а также с французскими коллегами в рамках функционирования европейской сети национальных футбольных информационных пунктов», – сказано в заявлении на сайте Министерства внутренних дел РФ.