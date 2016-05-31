РФПЛ ждет ребрендинг к сезону 2017/2018

Как заявил директор по стратегии развития и специальным проектам РФПЛ Евгений Савин, к сезону-2017/18 лигу ожидает ребрендинг.

«В прошлом году мы подготовили стратегию развития до 2020 года, поставили перед собой достаточно амбициозные цели. Сейчас пытаемся реализовать ребрендинг РФПЛ. Работу по этому делу уже начали, но по срокам не хочу говорить «четыре месяца» или, например, «полгода», потому что сроки непонятны. Но, думаю, через год, к сезону-2017/18, мы успеем. Это касается и визуальной составляющей, в том числе логотипа», – заявил он.