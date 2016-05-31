Количество участников Лиги чемпионов может сократиться до 16

УЕФА в конце года проведет заседание, на котором будут решаться вопросы изменения формата Лиги чемпионов.

Как сообщает источник, на собрании может быть принято решение сократить количество команд с 32 до 16.

«К концу года мы должны определиться. Мы обсуждаем и слушаем», — прокомментировал ситуацию исполнительный директор организации Джорджио Маркетти в интервью Washington Times.

Такое решение в УЕФА могут принять для увеличения рейтингов трансляций и доходов от продажи телеправ.