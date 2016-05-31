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Количество участников Лиги чемпионов может сократиться до 16

31 мая 2016, 11:41
21

УЕФА в конце года проведет заседание, на котором будут решаться вопросы изменения формата Лиги чемпионов.

Как сообщает источник, на собрании может быть принято решение сократить количество команд с 32 до 16.

«К концу года мы должны определиться. Мы обсуждаем и слушаем», — прокомментировал ситуацию исполнительный директор организации Джорджио Маркетти в интервью Washington Times.

Такое решение в УЕФА могут принять для увеличения рейтингов трансляций и доходов от продажи телеправ.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов
Комментарии (21)
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gor77
1464684846
Вот так и появится чемпионат Европы среди топ-клубов!
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ivanthebest
1464684979
Давайте сразу до 4, чего мелочиться?
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KARAT777
1464687385
и будет называться кубок Испании в Европе
Ответить
Bellamy90
1464687643
Объединение самых богатых клубов G-14 уже лет пятнадцать шантажирует уефа альтернативной лигой чемпионов. Пятнадцать лет ничего не было, и сейчас ничего не будет. А вот перенести матчи на утро выходных вполне может быть
Ответить
DS7
1464687875
Евро расширяют, а ЛЧ сокращают. Логика гениальная
Ответить
headdevil
1464688743
Сделали опять бы по 2 групповых этапа- вот вам рейтинги.
Ответить
vovko
1464689143
Смотреть только на 4 страны в ЛЧ - не хочу
Ответить
Ele13
1464690061
Полный бред. В том и радость и смысл, что иногда и более непристижные клубы феерят в ЛЧ, а так лига топ-клубов будет и всё((
Ответить
acer2003
1464692660
Правильно, в Лиге должны играть чемпионы, а не 2- 4 команды топ чемпионатов
Ответить
_Kesh_Suntar_
1468579203
Тупые наоборот минус пойдете!
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