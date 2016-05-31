Врач сборной России: «У нас шведский стол, каждый ест сколько хочет»

Врач сборной России Эдуард Безуглов детально рассказал о том, как питаются футболисты национальной команды, готовящиеся к Евро-2016. Напомним, что российская сборная в данный момент находится в Швейцарии.

«Во время таких нагрузок нужны повышенные объемы углеводов и белка. Большую часть игроки получают за счет обычного питания, оно у сборной пятиразовое. Меньшую, но важную часть — за счет спортивного питания. Очень значимый момент: спортивное питание команда должна получить перед самой тренировкой — и сразу после нее. Первый прием пополняет запас энергии для интенсивной работы, там в основном дополнительные углеводы. Вторая часть — протеин, чистый или в смеси с углеводами. Обязателен к приему в первые полчаса после тренировки.

Обычное питание для игроков не дозируется. У нас шведский стол, каждый ест сколько хочет. Все уже взрослые ребята, контроль ни к чему. Средний объем потребляемых килокалорий в первые семь тяжелых дней составлял порядка 5000-5500. Без повышенных нагрузок — 3500-4000 ккал. Обычный организм «съедает» 2400. При этом в сборной нет никого с лишним весом или превышенным процентом жира. Все, что дают, игрокам точно можно.

Конечно, жиры тоже нужны. Наш мозг, не будем забывать, состоит из жировой ткани. Жиры активно участвуют во всех процессах организма. Поэтому исключены только тугоплавкие и плохо усваиваемые жиры, содержащиеся в баранине, свинине, майонезе и так далее. Нужные полиненасыщенные кислоты лучше получать из растительных масел, орехов… В период интенсивных нагрузок сознательно добавляем в спортивное питание омега-3 жирные кислоты», — сказал Безуглов.