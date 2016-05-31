Франция просит российских болельщиков не проводить марш перед игрой с Англией на Евро-2016

Глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин рассказал о том, что французские власти просят российскую сторону не проводить марш болельщиков в Марселе перед матчем с Англией.

«Неприятная ситуация, но не слышал, чтобы кто-то из желающих посетить Евро сдал билеты, поменял место проживания или отказался от поездки во Францию.

В Марселе будет порядка 15 тысяч наших граждан и около 150 тысяч англичан. Существует предупреждение от французских властей и полиции, чтобы не было марша, подобного в Варшаве в 2012 году.

В противном случае безопасность россиян не гарантируется», – отметил Шпрыгин.