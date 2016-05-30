15 из 18 игроков символической сборной ЛЧ представляют испанские клубы

УЕФА обнародовал символическую сборную завершившегося розыгрыша Лиги чемпионов.
Эта команда состоит из 18 футболистов, 15 из которых представляют «Атлетико», «Реал» и «Барселону». Полностью состав символической сборной ЛЧ-2015/16 выглядит следующим образом:
вратари: Ян Облак («Атлетико»), Мануэль Нойер («Бавария»).
защитники: Диего Годин, Хуанфран (оба – «Атлетико»), Серхио Рамос, Марсело (оба – «Реал»), Тиаго Силва («ПСЖ»).
полузащитники: Габи, Коке (оба – «Атлетико»), Тони Кроос, Лука Модрич (оба – «Реал»), Андрес Иньеста («Барселона»).
нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси (оба – «Барселона»), Криштиану Роналду, Гарет Бэйл (оба – «Реал»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Роберт Левандовски («Бавария»).
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Twitter