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    Генеральный директор «Томи»: «Погребняк звонил нашему главному тренеру»

    Нападающий «Динамо» Павел Погребняк звонил главному тренеру «Томи» Валерию Петракову, чтобы поздравить команду с выходом в РФПЛ. Об этом сообщил генеральный директор томского клуба Руслан Киселев.

    «Погребняк позвонил Петракову, поздравил команду с выходом в Премьер-лигу. Не знаю, о чем они еще могли говорить. О возвращении Паши в «Томь» говорить пока рано», – сказал Киселев.

    Напомним, «Динамо» по итогам завершившегося сезона покинуло РФПЛ, а «Томь» добыла путевку в высший дивизион в переходных матчах.

    Источник: Чемпионат.ком

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    28.05.2016 19:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +281

      serhz 29 мая 2016, 09:11

      Паша без мыла лезет . в кои то веки позвонил - соблаговолил так сказать

      0
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      Рейтинг: +577

      yurdin 28 мая 2016, 19:40

      Привыкли читать заметки про потери Динамо. Это не потеря. Ну или потеря, которая огорчения не вызывает.

      1
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 28 мая 2016, 19:35

      Пусть в пердиве остаётся

      0
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