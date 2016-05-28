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    Тренер по физподготовке: «Игроки сборной России хотят меня прибить»

    Тренер по физподготовке ЦСКА и сборной России Паулино Гранеро рассказал о значимости своей работы, когда национальная команда добивается успехов.

    – Футболисты благодарят вас, когда цель достигнута и мучения позади?

    – Такое было множество раз. И я начинаю жутко гордится, когда это происходит. Мне говорят: «Ты – большая часть успеха, без тебя мы не выиграли бы чемпионат!». «Ну что вы, – отвечаю, – к успеху привели усилия всего коллектива!». А у самого нос от гордости задирается кверху. Честное слово, это дороже денег. Это лучшая благодарность для меня. Высшая! И потому когда я слышу, что футболисты хотят меня прибить, понимаю: двигаюсь исключительно правильным путем.

    Источник: «Советский спорт»

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    28.05.2016 17:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 28 мая 2016, 21:26

      ...а как вы хотели?...сборная ссср за месяц до чемпионатов закрывалась на базе от жен, пива и сигарет....а этим толстозадым, им же по шопиться надо, кальян покурить, французской лягушатины отведать

      0
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 28 мая 2016, 19:14

      Правильно, гоняй их до посинения, чтобы думали только о футболе, раз приехали в сборную.

      3
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 28 мая 2016, 18:35

      Молодец))Боец невидимого фронта...

      4
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