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    Завтра «Кубань» объявит имя нового главного тренера

    Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка заявил, что завтра, 29 мая, «Кубань» объявит имя нового главного тренера. Напомним, по итогам нынешнего сезона желто-зеленые покинули РФПЛ.

    – Мы не выполнили задачу, не буду говорить, по каким причинам. Все видели результат. Хотел бы сказать, что «Кубань», независимо от ФНЛ, будет развиваться. Сегодня наша основная задача – построить крепкий и эффективный клуб, чтобы решить задачу выхода в российскую премьер-лигу в следующем году. Совместными усилиями мы выстроим работу, которая не позволит нам допустить те ошибки, которые были допущены.

    – Есть ли понимание, кто будет играть в ФНЛ, и кто будет тренером?

    – Вчера закончился матч с «Томью», сегодня нам сказали о том, что завтра будет названа фамилия нового тренера. Главный тренер будет уже на первых сборах. Мы рассматриваем несколько кандидатур, в том числе и Осинькина. Кто будет играть? Влиять на состав – это прерогатива тренера. С назначением нового тренера будет определен и состав. «Кубань» должна быть сильным клубом. Все переживали за команду в матче с «Томью», в том числе и губернатор. Но это спорт – сегодня было поражение, завтра будут победы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.05.2016 16:26
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +65

      Бабушка Онопкo 28 мая 2016, 19:00

      Лахапеды гамасяцкие

      -1
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      Рейтинг: +65

      Бабушка Онопкo 28 мая 2016, 18:58

      Этой помойке ни кто не поможет . Зона йух их ждёт

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +84

      FANS86 > Бабушка Онопкo 28 мая 2016, 19:04

      Помойку завали, имбицил

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +65

      Бабушка Онопкo > FANS86 28 мая 2016, 23:45

      Нытик - кубаноид

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +74

      koka7751 28 мая 2016, 18:25

      Курбана, давай!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +28

      Jakson Soccer 28 мая 2016, 17:57

      Тренер будет Фнловский

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 28 мая 2016, 17:27

      Валера

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6614

      maior-60 28 мая 2016, 16:59

      Раньше надо было думать, когда Гончаренко ни за что выгнали. При нем реально боролись бы за еврозону, а не попали бы в глубокую опу. Где те умники из руководства клуба, которые заявляли, что Гончаренко разваливает дисциплину в команде и нужен строгий Кучук? Они как-то ответили за свой непрофессионализм, публичное оскорбление Виктора и фактическое убийство такой крепкой команды? Теперь стали крайних искать: и судья плохой и мяч квадратный. Считаю, что для возрождения "Кубани" необходимо прежде всего разогнать поганой метлой все бездарное клубное руководство и к футболу никого из них впредь близко не подпускать.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +84

      FANS86 > maior-60 28 мая 2016, 19:05

      Полностью согласен. с тем руководством что сейчас есть, хорошего не жди. но нового нам врядли дадут.

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская > maior-60 29 мая 2016, 00:37

      Да, изгнание Гончаренко им крепко аукнулось, локти покусать думаю не один раз пришлось

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