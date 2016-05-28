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    «Бавария» может приобрести у «Арсенала» Озила

    «Бавария» заинтересована в услугах полузащитника «Арсенала» Месута Озила. По информации источника, лондонский клуб готов увеличить зарплату футболиста до 200 тысяч фунтов в неделю, чтобы сохранить немца в своем составе.

    По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 50 миллионов евро. В нынешнем сезоне Озил провел за «Арсенал» в АПЛ 35 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами.

    Источник: Mirror.co.uk

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    28.05.2016 15:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +36

      pipboy47 28 мая 2016, 17:51

      Больше веселит "провел 35 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами". А то, что он лучший ассистент среди всех европейских лиг это так, фигня.

      3
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 28 мая 2016, 17:06

      Нууу...у вас тут получается целый зоомагазин...какая уточка по счету за сегодня ??

      4
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