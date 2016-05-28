«Бавария» может приобрести у «Арсенала» Озила

«Бавария» заинтересована в услугах полузащитника «Арсенала» Месута Озила. По информации источника, лондонский клуб готов увеличить зарплату футболиста до 200 тысяч фунтов в неделю, чтобы сохранить немца в своем составе.

По данным Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 50 миллионов евро. В нынешнем сезоне Озил провел за «Арсенал» в АПЛ 35 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами.