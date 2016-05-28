ВТБ продолжит финансировать «Динамо» в ФНЛ

Банк ВТБ будет продолжать финансировать «Динамо» после вылета московского клуба в ФНЛ. Об этом рассказал заместитель председателя общества «Динамо» Владимир Тимошин.

«У меня нет опасений, что ВТБ прекратит финансирование. Футбол сейчас – это приоритет, поэтому спонсор останется с «Динамо. Чувство одно – сопереживание. Это, конечно, беда. Будем разбираться, это есть кому делать», – сказал Тимошин.