Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ВТБ продолжит финансировать «Динамо» в ФНЛ

    Банк ВТБ будет продолжать финансировать «Динамо» после вылета московского клуба в ФНЛ. Об этом рассказал заместитель председателя общества «Динамо» Владимир Тимошин.

    «У меня нет опасений, что ВТБ прекратит финансирование. Футбол сейчас – это приоритет, поэтому спонсор останется с «Динамо. Чувство одно – сопереживание. Это, конечно, беда. Будем разбираться, это есть кому делать», – сказал Тимошин.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.05.2016 14:07
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +28

      Jakson Soccer 28 мая 2016, 18:15

      А толку от финансирования?) в РФПЛ то толком ни кого не взяли, а под ФНЛ то и подавно не возьмут. Единственное что перелеты и гостиницы будут отплачивать))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      valeh172 28 мая 2016, 17:14

      в ФНЛ большинство матчей договорняки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 28 мая 2016, 15:53

      Прикажут, будет.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11