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    Бубнов: «Ростов» в Лиге чемпионов? Хорошо, если им удастся попасть в группу Лиги Европы»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о перспективах «Ростова» в еврокубках в следующем сезоне. Напомним, донская команда начнет борьбу за Лигу чемпионов с третьего квалификационного раунда.

    «Когда мы говорим о «Ростове» относительно Лиги чемпионов, нужно понимать, что им до группового этапа нужно проходить двух сложных соперников. В прошлом году опытный ЦСКА сделал это с огромным трудом. «Ростову» без подобного опыта будет крайне тяжело справиться с этой задачей. Хорошо, если удастся пройти первый раунд и попасть в группу Лиги Европы», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    28.05.2016 13:49
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 29 мая 2016, 13:35

      Ну что, салажата -ростовчане, покажем всем, как бубновые тузы горят?!. ( В бой идут не одни спартаки...)

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 29 мая 2016, 00:44

      Ну всё, заБУБНИЛ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 28 мая 2016, 22:00

      Да пошел ты !!!!! козел старый!!!!

      -1
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 28 мая 2016, 19:56

      Помнится Бердыев с Рубином Барсу обыгрывал а эксперты всякие тоже невесть что трещали

      1
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      Рейтинг: +92

      taben 28 мая 2016, 19:50

      Ростов лучше ЦСКА сейчас.Так что болобол, зря ты сравниваешь эти разные по классу команды. Ростов дойдет до плейоффа лч.

      0
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      Рейтинг: +362

      sargassov 28 мая 2016, 17:18

      Надоели Нострадамусы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +54

      Djazzz 28 мая 2016, 14:25

      бубен оптимист

      3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 28 мая 2016, 14:15

      По сути прав! Если с 3-го раунда, с такими соперниками как Андерлехт, Аякс и др. ещё можно выходить дальше, не будучи сеяным клубом, то вот в 4-ом раунде, где будут играть команды уровня МС, Ромы, Вильярреала, как ни крути с нынешним составом Ростова даже Бекиич не зарешает... Это ЛЧ, другие скорости, другой уровень и там нет таких ватокатов как в России вроде Амкара, Урала и прочих (без обид).

      8
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 28 мая 2016, 14:06

      У Бердыевв есть опыт в ЛЧ,а команда просто сделает что он скажет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 28 мая 2016, 14:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В свое время Хрущев всем сказал, чтобы сделали коммунизм к 80-му году, ну и?

      -4
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 28 мая 2016, 16:09

      Он просто пообещал))

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 28 мая 2016, 19:54

      А Бердыев гарантирует?

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 28 мая 2016, 20:56

      Просто хочется верить,что не сразу вылетим)))

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 28 мая 2016, 22:46

      Это и есть"болеть", но как мне кажется, уже можно получить удовольствие от того, что к вам в Ростов приедут классные команды и вы увидите в живую классный футбол.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 29 мая 2016, 09:10

      Я про это и говорю.А за Ростов я болею (не фанатично конечно).С детства ходил,то на СКА,то на Сельмаш.Это как "Ну,погоди",не самый лучший мультик,но его любишь,не зная почему

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      Рейтинг: +582

      lNeTl 28 мая 2016, 13:56

      Ростов ещё всех удивит

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      Рейтинг: +6885

      sochi-2013 > lNeTl 28 мая 2016, 14:03

      С БЕРДЫЕВЫМ!

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      Рейтинг: +12321

      Вомбат > sochi-2013 28 мая 2016, 15:12

      Вы так уверены, что он станется. Дай бог, конечно.

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      Рейтинг: +69

      Denros > RiddlerRiddler 28 мая 2016, 15:36

      Лесом иди,тебе там место.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > RiddlerRiddler 28 мая 2016, 16:07

      Бог тебе даст

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