Мутко: «Тема допинга? В сборной России с этим все под контролем»

Президент РФС Виталий Мутко накануне старта Евро-2016 выразил мнение, что сборная России не имеет и не будет иметь проблем с допингом.

«Тема допинга надумана. Сейчас сборная подготовлена, мы ни на что влиять не можем. Все эти разговоры о каком-то влиянии – политически ангажированные заявления. Сборная уехала, она нам уже не принадлежит. В прошлый раз перед матчем с Францией ее в полном составе проверили. Никаких уведомлений мы не получили. Команда спокойно работала.

Сейчас эти проверки – модная тенденция. Каждый хочет показать, что он борется с допингом. Команда вся под контролем, абсолютно в ней уверен», – сказал Мутко.