Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко: «Тема допинга? В сборной России с этим все под контролем»

    Президент РФС Виталий Мутко накануне старта Евро-2016 выразил мнение, что сборная России не имеет и не будет иметь проблем с допингом.

    «Тема допинга надумана. Сейчас сборная подготовлена, мы ни на что влиять не можем. Все эти разговоры о каком-то влиянии – политически ангажированные заявления. Сборная уехала, она нам уже не принадлежит. В прошлый раз перед матчем с Францией ее в полном составе проверили. Никаких уведомлений мы не получили. Команда спокойно работала.

    Сейчас эти проверки – модная тенденция. Каждый хочет показать, что он борется с допингом. Команда вся под контролем, абсолютно в ней уверен», – сказал Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.05.2016 13:17
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 28 мая 2016, 15:14

      В смысле принимают под контролем?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +429

      sold93 > kykyi 28 мая 2016, 19:52

      такие результаты и это с допингом?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > sold93 28 мая 2016, 20:11

      А результаты такие, потому-что нет конкуренции, как в СССР, да и сейчас. Деньги есть, идеологическая накачка есть, условия есть, результатов нет и не будет, потому что нет главного, конкуренции.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11