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    Мутко: «Переигровки матча между «Томью» и «Кубанью» быть не может»

    Президент РФС Виталий Мутко заявил, что судейские ошибки не могут повлиять на возможную переигровку ответного матча за место в РФПЛ между «Томью» и «Кубанью» (2:0).

    «Конечно, никаких переигровок быть не может, даже если были судейские ошибки. Все спорные моменты мне прислали, и могу сказать, что вся игра будет «разложена по полочкам». И если ошибки действительно были, мы примем жесточайшие меры. Я смотрел матч и могу сказать, что нужно предъявлять претензии прежде всего к игре самой команды», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    28.05.2016 12:08
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 29 мая 2016, 09:55

      Скоро будут просмотры вот тогда футбол прекратит свое существование, будем рассматривать повторы, матч будет длится часов 5

      0
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 28 мая 2016, 16:38

      *ля я и без тебя знаю на счет переигровок, но нужно сделать выводы и наказать виновных.

      -1
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      Рейтинг: +66

      Kuban23 28 мая 2016, 15:28

      не понял Мутко дураГ что ле? Ему говорят гол команда забила, который повлиял на итог, а он говорит - это вопросы не к судьям, а к команде... :) Что за министры у нас такие мудаки тупые. Ну сказал бы , мы не можем переиграть по регламенту, но судье вломим. Нет он какие то отсебятины несет, что вызывает еще больше раздражения от идиотизма министра.

      -1
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      Рейтинг: +6614

      maior-60 28 мая 2016, 14:05

      Да не будут прецедент создавать. Даже если признают, что была грубая судейская ошибка. Наши судьи столько косячат, что тогда точно нужно будет переигрывать каждый третий матч.

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 28 мая 2016, 14:03

      Обидно, что в футболе не назначают переигровки. Вот одна такая ошибка дорогого стоит. А ведь судья может допустить ее преднамеренно. Или таким событием ярко карьеру судьи завершить. Ему-то все равно, а клуб потом страдает.

      -1
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      Рейтинг: +24

      За Кубань 28 мая 2016, 13:38

      Ублюдок !!!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 28 мая 2016, 12:56

      Не знаю, судьи конечно у нас в России феерят будь здоров, но в том моменте, если присмотреться повнимательней, когда была скидка головой, игрок сыграл локтём в защитника, конечно это верховая борьба, кто-то бы свистнул, кто-то нет... На усмотрение... Судья свистнул, какие вопросы? На усмотрение можно было придраться, судья придрался и имел на это основания. А Кубани нужно было самой больше выкладываться и после драки кулаками не махать... Сезон провалили и стыки тоже...
      P.S. Не болельщик Томи

      7
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > спорсмен 28 мая 2016, 13:12

      Лично я увидел, нужно внимательней посмотреть...

      3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > BRO_football 28 мая 2016, 14:09

      Если копнуть вглубь, то "усмотрение" это то, что именно увидел судья с той позиции где он находился относительно эпизода. В соответствии с тем, что он видел и тем, что он знает о судействе (квалификация судьи), он либо свистит, либо нет. Именно это и понимается под словом "на усмотрение", т.к. все эпизоды в матче трактуются "на усмотрение" судьи

      2
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      Рейтинг: +106

      ALASTOR > спорсмен 28 мая 2016, 14:10

      пересмотри момент со скидкой мяча, в момент скидки был удар локтем, в момент удара нет

      -1
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 28 мая 2016, 12:36

      Какие притензии они чистый гол забили,и им этого достаточно,половину всех команд так играют ответные матчи.Так и скажи что зарядили тебе интерес в карман,будь честен

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