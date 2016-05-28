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    Гилерме: «Борщ – объедение! Всегда привожу его своей жене с базы «Локомотива»

    Голкипер «Локомотива» и сборной России Гилерме признался, что обожает борщ.

    — Чего родного бразильского вам больше всего не хватает в Москве?

    — Поначалу не хватало нашей еды, особенно блюд из фасоли. Но сейчас в Москве можно уже найти любое из них. А я постепенно пристрастился к вашей кухне. Борщ – это же объедение! Изумительное кушанье!

    — Где вы его едите?

    — На базе. Да что там я – когда еду на базу, жена все время просит: привези борща! И я каждый раз прошу поваров налить мне его в специальный контейнер. Даже стыдно уже!

    Источник: Спортфакт

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    28.05.2016 11:37
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 28 мая 2016, 21:55

      Лучше у шеф-повара попроси рецепт,а дома сначала сам приготовь,а потом жену научи-ведь не всю же жизнь ей с базы будет возможность привозить! (И потом сам борщ готовится быстро,больше всего время тратится на варку мясного бульона! И борщ становится вкуснее если его есть не сразу,а подержать на сутки в холодильнике!

      0
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 28 мая 2016, 15:02

      обычно жёны готовят))) а тут Гилерме еду с базы возит,а ведь российское гражданство получил)

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > Каратель 28 мая 2016, 20:56

      Вот именно! Гиля как настоящий русский семьянин все делает - в дом тащит, а не из дому! Осталось только все мячи на ЕВРО тащить)).

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      Рейтинг: +94

      Виталич 28 мая 2016, 13:14

      Молодец!наш парень..

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      Рейтинг: +358

      Финт 28 мая 2016, 13:03

      Настоящий русский парень)

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      Рейтинг: +100

      Samov@r 28 мая 2016, 12:33

      На халяву как хорошей,а вот от жены что нибудь на базу слабо?

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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 28 мая 2016, 12:08

      Чем возить, давно бы уже заставил жену готовить Борщ!!

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > LOKOfanatik19 28 мая 2016, 12:14

      У нее маникюр.

      -1
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica > LOKOfanatik19 28 мая 2016, 12:16

      жены нынче не те

      3
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