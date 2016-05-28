Гилерме: «Борщ – объедение! Всегда привожу его своей жене с базы «Локомотива»

Лучше у шеф-повара попроси рецепт,а дома сначала сам приготовь,а потом жену научи-ведь не всю же жизнь ей с базы будет возможность привозить! (И потом сам борщ готовится быстро,больше всего время тратится на варку мясного бульона! И борщ становится вкуснее если его есть не сразу,а подержать на сутки в холодильнике!
Голкипер «Локомотива» и сборной России Гилерме признался, что обожает борщ.
— Чего родного бразильского вам больше всего не хватает в Москве?
— Поначалу не хватало нашей еды, особенно блюд из фасоли. Но сейчас в Москве можно уже найти любое из них. А я постепенно пристрастился к вашей кухне. Борщ – это же объедение! Изумительное кушанье!
— Где вы его едите?
— На базе. Да что там я – когда еду на базу, жена все время просит: привези борща! И я каждый раз прошу поваров налить мне его в специальный контейнер. Даже стыдно уже!