Футболисты сборной России на Евро-2016 получат премиальные за выход из группы

Сборная России на чемпионате Европы во Франции будет премирована в том случае, если преодолеет групповой этап турнира. Об этом сообщил министр спорта РФ Виталий Мутко.

«Вопрос по премиальным решен. Все, что заработают, то и получат. Поощрение будет за выход из подгруппы и все остальное, что ребята заработают – то заработают, никаких дополнительных премиальных не будет», – сказал Мутко.

Напомним, что на групповом этапе Евро-2016 российская команда сыграет со сборными Англии, Словакии и Уэльса.