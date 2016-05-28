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    Футболисты сборной России на Евро-2016 получат премиальные за выход из группы

    Сборная России на чемпионате Европы во Франции будет премирована в том случае, если преодолеет групповой этап турнира. Об этом сообщил министр спорта РФ Виталий Мутко.

    «Вопрос по премиальным решен. Все, что заработают, то и получат. Поощрение будет за выход из подгруппы и все остальное, что ребята заработают – то заработают, никаких дополнительных премиальных не будет», – сказал Мутко.

    Напомним, что на групповом этапе Евро-2016 российская команда сыграет со сборными Англии, Словакии и Уэльса.

    Источник: Р-Спорт

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    28.05.2016 11:03
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +17971

      арейская 29 мая 2016, 00:54

      Вот,вот, именно из-за премиальных может быть и постараются, хотя премиальные должны причитаться только в том случае, если команда заняла призовые места, а не за выход из группы, или тем паче за результативную передачу в проигранном матче

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 28 мая 2016, 16:14

      буду всей душой болеть против них чтобы Мутко бедный сэкономил

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 28 мая 2016, 16:13

      Комментарий удален.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 28 мая 2016, 16:13

      позорникам если выйдут с третьего места и им же премиальные да я забыл они же бедные им жрать нечего борщи с базы домой возят

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      Рейтинг: +6614

      maior-60 28 мая 2016, 14:49

      Распустили их в конец. Без премий уже играть не хотят. Бесплатный патриотизм нынче не котируется. Предлагаю, если не выйдут из группы скинуться всем миром на проездные в метро для них.

      0
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 28 мая 2016, 14:40

      Премиальные уйдут на индексацию пенсий

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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 28 мая 2016, 14:34

      Какие им еще премии, пусть радуются, что вообще едут.

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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 28 мая 2016, 14:23

      Физдюлей им выписать.А за каждую победу списывать по чуть-чуть...Ну а что останется,то уже и выдать.

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      Рейтинг: +124

      z89 28 мая 2016, 13:51

      Нужно как в СССР - не выиграешь - расстреляем)))

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      Рейтинг: +142

      SERG63 28 мая 2016, 13:48

      Опа тема премиальных решена!

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