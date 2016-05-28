Аленичев: «Не хочу, чтобы «Спартак» играл так же, как «Атлетико»

"Спартак" итак играет не так как "Атлетико". А если бы играл, то давно бы вернулся в лидеры нашего футбола и в Европе шороху бы навёл!
Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился своими ожиданиями перед финалом Лиги чемпионов, в котором сыграют «Атлетико» и «Реал».
– Могу предположить, что нас ждет незрелищный матч.
– Из-за тактики «Атлетико"?
– Да, потому что «Реал» никогда не играл в оборонительный футбол. И команда – сто процентов – не будет изменять своей манере в решающей встрече.
– Как в таком случае оцените шансы?
– 50 на 50. В этом матче нет фаворита.
– Если говорить о структуре игры, ее рисунке, вы хотите, чтобы «Спартак» показывал такой футбол, как «Атлетико"?
– Нет, конечно.
– Значит, ваши симпатии в финале именно на стороне Зидана и «Реала"?
– Да. Вообще я бы хотел увидеть финал «Барселона» – «Бавария». Когда вылетела «Барселона», ждал выхода «Баварии», но не получилось.
– А в Милан собираетесь?
– Нет, посмотрю дома по телевизору.