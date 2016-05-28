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    Аленичев: «Не хочу, чтобы «Спартак» играл так же, как «Атлетико»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился своими ожиданиями перед финалом Лиги чемпионов, в котором сыграют «Атлетико» и «Реал».

    – Могу предположить, что нас ждет незрелищный матч.

    – Из-за тактики «Атлетико"?

    – Да, потому что «Реал» никогда не играл в оборонительный футбол. И команда – сто процентов – не будет изменять своей манере в решающей встрече.

    – Как в таком случае оцените шансы?

    – 50 на 50. В этом матче нет фаворита.

    – Если говорить о структуре игры, ее рисунке, вы хотите, чтобы «Спартак» показывал такой футбол, как «Атлетико"?

    – Нет, конечно.

    – Значит, ваши симпатии в финале именно на стороне Зидана и «Реала"?

    – Да. Вообще я бы хотел увидеть финал «Барселона» – «Бавария». Когда вылетела «Барселона», ждал выхода «Баварии», но не получилось.

    – А в Милан собираетесь?

    – Нет, посмотрю дома по телевизору.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.05.2016 01:27
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 29 мая 2016, 01:47

      "Спартак" итак играет не так как "Атлетико". А если бы играл, то давно бы вернулся в лидеры нашего футбола и в Европе шороху бы навёл!

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 28 мая 2016, 17:08

      это похвально ! а вот Ростов хочет

      1
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      Рейтинг: +26751

      slavutiq70 28 мая 2016, 16:39

      Атлетеко не имеет игроков как в Барсе и что бы добиваться результата они играют идеально,вот и Аленичеву пора понять что у него нет и не будет игроков уровня Зенита и что бы добиться успеха играть нужно именно как Атлетико или как Ростов,или будем как всегда в жооооооопе,,,,,

      0
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 28 мая 2016, 16:22

      Мозга нет, ну вы это держитесь тут, хорошего настроения и здоровья.

      0
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      Рейтинг: +142

      SERG63 28 мая 2016, 14:26

      Ну и зря!

      0
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 28 мая 2016, 13:38

      Хотя и болельщик Спартака со стажем (с 1986г.), от слов Аленичева становится нехорошо, если бы тренируемый им Спартак хотя бы на 30% играл с самоотдачей как Атлетико, все ЦСКА, Зенит и т.п., были бы далеко позади. Стыдно батенька!

      3
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 28 мая 2016, 12:28

      Насколько бы слабая команда не была спартак, и насколько бы я не уважал ее, но стоить признать играют они интереснее чем атлетико! Да что уж там говорить, команды из ФНЛ даже интереснее атлетико играют!

      -2
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > diadushka 28 мая 2016, 14:31

      Ты хоть один матч посмотри с участием Атлетико!!Футбол-это не 10:7,играет команда Симеоне с такой заряженностью и самоотдачей,что 2 раза в финал пробивалась!Если ты в футболе не понимаешь и хочешь видеть только голы,тогда смотри хоккей с мячом и тому подобные виды спорта!

      1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > джон базелон 28 мая 2016, 17:56

      К сожалению много игр атлетико смотрел, и не одной интересной! Более того, после игр атлетико в принципе футбол больше не хочется смотреть! И если тебе по нраву игра атлетико, то значит в футболе я понимаю гораздо больше тебя!

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон > diadushka 29 мая 2016, 12:11

      Ну раз так,то будь по твоему)!Команда прошла Барселону,Баварию и забивала этим командам,даже 2 мяча на чужом поле.Видать ты совсем другой футбол смотришь!

      0
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG 28 мая 2016, 12:26

      Важнее, что бы он играл стабильно хорошо, а не выдавал за прекрасно выигранным матчем откровенно и безвольно слитую игру.

      2
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 28 мая 2016, 11:27

      Я тоже в Милан не собираюсь,
      Перед телеком помаюсь.
      Когда же наши чудозвоны
      В финале будут чемпионов

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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 28 мая 2016, 11:26

      ну тогда блять игроки должны быть как Реале!

      2
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