Голландия показала свой худший результат за 54 года

Сборная Голландии показала свой худший результат за последние 54 года. Товарищеский матч против Ирландии (1:1) стал восьмым подряд, в котором команда пропускала мяч в свои ворота.

В последний раз голландцы не смогли оставить свои ворота «сухими» восемь раз подряд в 1962 году.

Напомним, оранжевые не смогли пробиться на Евро-2016, пропустив вперед в своей отборочной группе Исландию, Чехию и Турцию.