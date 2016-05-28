Голландия показала свой худший результат за 54 года

Полнейшая деградация голландского футбола!! самый слабый состав за последние 20 лет!!! как может игрок спартака быть в основе такой сборной!! Позор одним словом! Позор!!!
Сборная Голландии показала свой худший результат за последние 54 года. Товарищеский матч против Ирландии (1:1) стал восьмым подряд, в котором команда пропускала мяч в свои ворота.
В последний раз голландцы не смогли оставить свои ворота «сухими» восемь раз подряд в 1962 году.
Напомним, оранжевые не смогли пробиться на Евро-2016, пропустив вперед в своей отборочной группе Исландию, Чехию и Турцию.