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    Голландия показала свой худший результат за 54 года

    Сборная Голландии показала свой худший результат за последние 54 года. Товарищеский матч против Ирландии (1:1) стал восьмым подряд, в котором команда пропускала мяч в свои ворота.

    В последний раз голландцы не смогли оставить свои ворота «сухими» восемь раз подряд в 1962 году.

    Напомним, оранжевые не смогли пробиться на Евро-2016, пропустив вперед в своей отборочной группе Исландию, Чехию и Турцию.

    Источник: BBC

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    28.05.2016 01:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 28 мая 2016, 11:19

      Полнейшая деградация голландского футбола!! самый слабый состав за последние 20 лет!!! как может игрок спартака быть в основе такой сборной!! Позор одним словом! Позор!!!

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