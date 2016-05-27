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    Болельщики «Кубани» просят Мутко переигровку матча с «Томью»

    Болельщики «Кубани» на своей странице в одной из социальных сетей распространили открытое письмо к главе РФС Виталию Мутко, в котором попросили пересмотреть результат матча против «Томи» (0:2).

    «Уважаемый Виталий Леонтьевич! Обращаемся к вам от имени возмущенных болельщиков ФК «Кубань» по поводу сегодняшнего судейства Виталия Мешкова в матче «Томь» – «Кубань». Как вы знаете, он завершился поражением нашей команды со счетом 2:0 и вылетом «Кубани» в ФНЛ.

    Именно футбольный арбитр лишил ФК «Кубань» Премьер-Лиги! Да, можно говорить, что наша команда плохо играла, но все же мы забили чистейший гол на 92-й минуте, который гарантировал нам место в Премьер-Лиге.

    Действия арбитра считаем просто плевком в лицо всей многомиллионной армии болельщиков ФК «Кубань». Наша команда испытывала серьезнейшие кадровые потери и травмы ведущих игроков, но несмотря на все проблемы, сумела выстрадать этот гол. К данному обращению мы прикрепляем видео забитого мяча, который по непонятным причинам был отменен Мешковым.

    Ошибка Мешкова фактически отправляет нас минимум на год в ФНЛ.

    В последние дни мы видели некоторые исключения из правил в нашей стране, связанные с политическими событиями. Потому, так как исключения всегда допускаются, просим вас, как Министра спорта, о следующем:

    1) Рассмотреть (в виде исключения) возможность переигровки матча ввиду грубейшей ошибки главного арбитра;

    2) Отстранить на год от обслуживания матчей РФПЛ и ФНЛ футбольного судью Мешкова Виталия Петровича», – говорится в обращении болельщиков.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.05.2016 22:55
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +48

      20012345 28 мая 2016, 13:23

      Гол чистый, все прекрасно видно - мяч переправлен перед вратарём, без какого-либо контакта. А потом на него навалился свой игрок ... А первый упавший опоздал на мяч, может столкновение и было (хоть с локтем), но кубанец сыграл раньше и четко в мяч. Сочувствую Кубани.

      0
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      Рейтинг: +106

      ALASTOR > 20012345 28 мая 2016, 13:35

      смотри эпизод со скидкой, выпрыгнул кубанец и локтем в морду защитнику еще до касания мяча, максимум - вместе с касанием, а гол забит уже другим игроком и там все чисто

      2
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      Рейтинг: +134

      Заря > 20012345 30 мая 2016, 08:56

      Я досконально изучил момент. Он локтями толкался и чуть кусок футболки не вырвал. Нарушение было. А в Кубани Томи левый пендель влепили. Это факты 1000%

      0
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 28 мая 2016, 11:20

      Да что за рассуждения...? Свисток был секунды за 3 до забитого мяча за фол в нападении и все что было потом уже неважно! Кубань вылетела не из за Мешкова, а из за собственной расслабленности, с которой провела почти весь сезон.
      Уважаемым болельщикам Кубани надо не судью винить, а руководство Клуба, принимавшее подчас очень непонятные решения.

      4
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      Рейтинг: +106

      ALASTOR 28 мая 2016, 11:13

      Ну так-то был повод - удар локтем, игру остановили, в чем проблема?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii 28 мая 2016, 09:48

      Причем здесь довели, не довели бы, финансы. Гол был, здесь и сейчас? Был. Краснодарский край содержит только Кубань, А Краснодар - это Галицкий. Не нужно ля-ля-трул-ля-ля. Надо увеличивать РПФЛ.

      -1
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      Рейтинг: +134

      Заря > bomilazdeshnii 30 мая 2016, 08:57

      Я досконально изучил момент. Он локтями толкался и чуть кусок футболки не вырвал. Нарушение было. А в Кубани Томи левый пендель нам влепили. Это факты 1000%

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      egiven 28 мая 2016, 09:45

      Ответ Foxitkuban. Я с уважением отношусь к Галицкому, но Кубань - команда Краснодарского края с богатыми традициями, которые не создаются в один день.
      Сейчас разговор о судейском произволе.
      Разве Вам не жаль Мордовии, которая по игре интереснее играла в сезоне, чем Анжи, но гол засчитали с таким хамством, что команда не смогла оправиться от удара ниже пояса.
      Судейство варится в собственном соку и Иванов не отчитывается перед болельщиками о результатах своей деятельности. Хотя при чем здесь футбол и какие то болельщики.
      В программе СВИСТОК в очередной раз разшаркаются и поговорят о глубинных задачах судейства...

      0
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      Рейтинг: +14

      egiven 28 мая 2016, 09:34


      Постараюсь без эмоций пояснить откуда растут ноги.Скандальный матч предыдущего сезона: у Спартака ни одного предупреждения - у Кубани пять, пенальти в ворота Кубани и не назначение очевидного в ворота Кубани. Поэтому капитан Кубани обратился от лица Кубани. Так просто отомстить за публичное откровение...
      4 апреля 2015, 23:27Источник: Р-СпортКомментарии
      Полузащитник «Кубани» Владислав Кулик назвал произволом решение арбитра Виталия Мешкова отменить гол нападающего краснодарской команды Угу Алмейды в ворота московского «Спартака».
      «В раздевалке посмотрели, что был чистый гол, было настолько досадно и обидно, что сложно даже сейчас комментировать. Видимо да, удачи не хватило, но ещё и человеческий фактор, судья не увидел, причём там знаете, какая была ситуация: по линии было видно, где находился защитник, а где находился Алмейда. А человек поднимает «вне игры». Это, на самом деле, произвол, сложно еще что-то сказать», — цитирует Кулика агентство «Р-Спорт».
      Да, забыл сказать матч был в Москве и закончился 1:1

      0
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      Рейтинг: +319

      семенчик 28 мая 2016, 08:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Томь в след. Году вылетет!

      -5
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      Рейтинг: +37

      Foxitkuban 28 мая 2016, 08:00

      Откровенно жаль, что в ФНЛ ушёл наш сосед и соперник по дерби, но публично плакать, составляя открытые письма и обвиняя всех и вся в СВОИХ неудачах - это низко, на мой взгляд. Почти в каждом матче найдутся те, которые недовольны работой арбитра. Никогда никто не пойдёт ни на какую переигровку, и болельщики Кубани это прекрасно знают. Так зачем тогда так позориться на всю страну? Чтобы потом говорить что вылетели из-за судьи? Кубань вылетела из-за своих проблем, из-за руководства, из-за своей расхлябанности, с которой провела сезон. Не надо было до стыков доводить, не пришлось бы теперь ныть.

      5
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      Рейтинг: +65

      Бабушка Онопкo 28 мая 2016, 07:08

      Кубаноиды опять ноют

      2
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      Рейтинг: +139

      palych1974 28 мая 2016, 05:18

      Опять двадцать пять...

      -3
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