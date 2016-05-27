Во Франции профсоюз рабочих собирается сорвать Евро-2016

Во Франции профсоюз рабочих Force Ouvriere намерен протестовать против поправок в трудовой кодекс во время Евро-2016. Во всех городах, где будет проходить финальная часть европейского первенства, профсоюз собирается нарушить работу общественного транспорта.

«В каждый игровой день в городах Евро-2016 будут проходить забастовки. Если изменения в кодекс влияют на экономику рабочих, то мы будем влиять на экономику Евро. Акции будут проходить до тех пор, пока поправки не будут отменены», – заявили в профсоюзе.