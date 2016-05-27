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    Во Франции профсоюз рабочих собирается сорвать Евро-2016

    Во Франции профсоюз рабочих Force Ouvriere намерен протестовать против поправок в трудовой кодекс во время Евро-2016. Во всех городах, где будет проходить финальная часть европейского первенства, профсоюз собирается нарушить работу общественного транспорта.

    «В каждый игровой день в городах Евро-2016 будут проходить забастовки. Если изменения в кодекс влияют на экономику рабочих, то мы будем влиять на экономику Евро. Акции будут проходить до тех пор, пока поправки не будут отменены», – заявили в профсоюзе.

    Источник: Reuters

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    27.05.2016 22:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 27 мая 2016, 23:21

      Это вам не минимальная зарплата 6700,при прожиточном минимуме 8900

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 27 мая 2016, 22:32

      Давно из брандспойтов их не поливали

      -2
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