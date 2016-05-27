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    Смолов: «Доказал самому себе, что я не тряпка, а футболист»

    Форвард «Краснодара» Федор Смолов рассказал о том, как ему удалось прервать серию без голов, которая насчитывала 1775 минут.

    – У меня не было постоянной игровой практики. Минуты набегали, но тонус тяжело было набрать. Я разговаривал со Станиславом Черчесовым, и он мне сказал: еще ни один футболист, который выходит на 5-10 минут, не смог доказать свою состоятельность.

    – Почему вы не завязали со спортом после этого?

    – На самом деле посещали меня такие мысли в минуты уныния и отчаяния, но я находил в себе силы, потому что очень люблю футбол.

    – Что вы узнали нового о мира или о себе?

    – Все, что было на уровне детского футбола, я могу делать и на уровне взрослого. Моя игра в этом сезоне это доказывает. Я доказал самому себе, что я не тряпка, а футболист.

    Источник: «Матч ТВ»

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    27.05.2016 21:35
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17971

      арейская 28 мая 2016, 01:18

      Молодцом, Федя! Теперь не подкачай в сборной!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 28 мая 2016, 00:24

      Да цу-ка ты,а не мужик.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37

      Foxitkuban > Диктор 28 мая 2016, 07:48

      А ты, сидящий за монитором и плюющий гноем на клавиатуру, мужик?)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 27 мая 2016, 23:32

      хорошо бы в сборной так же

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 27 мая 2016, 23:06

      Единственный футболист, которому суждено сделать прорыв сборной на Евро, остальные бревно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6302

      Добрый Бобер 27 мая 2016, 22:07

      "Злой" до побед Смолов, надежда сборной. Есть ещё "таранное бревно". На "какошу" надежды нет вообще.

      8
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