Определены все участники РФПЛ сезона-2016/17

После завершения переходных матчей стал известен состав участников Премьер-лиги сезона-2016/17.

В новом сезоне старт в «вышке» возьмут ЦСКА (Москва), «Ростов» (Ростов-на-Дону), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Краснодар», «Спартак» (Москва), «Локомотив» (Москва), «Терек» (Грозный), «Урал» (Екатеринбург), «Крылья Советов» (Самара), «Рубин» (Казань), «Амкар» (Пермь), «Уфа», «Анжи» (Махачкала), «Оренбург», «Арсенал» (Тула) и «Томь» (Томск).

Напомним, последние три клуба поднялись в Премьер-лигу из ФНЛ. Покинули элиту «Кубань» (Краснодар), «Динамо» (Москва) и «Мордовия» (Саранск).