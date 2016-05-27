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    Определены все участники РФПЛ сезона-2016/17

    После завершения переходных матчей стал известен состав участников Премьер-лиги сезона-2016/17.

    В новом сезоне старт в «вышке» возьмут ЦСКА (Москва), «Ростов» (Ростов-на-Дону), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Краснодар», «Спартак» (Москва), «Локомотив» (Москва), «Терек» (Грозный), «Урал» (Екатеринбург), «Крылья Советов» (Самара), «Рубин» (Казань), «Амкар» (Пермь), «Уфа», «Анжи» (Махачкала), «Оренбург», «Арсенал» (Тула) и «Томь» (Томск).

    Напомним, последние три клуба поднялись в Премьер-лигу из ФНЛ. Покинули элиту «Кубань» (Краснодар), «Динамо» (Москва) и «Мордовия» (Саранск).

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.05.2016 21:04
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17971

      арейская 28 мая 2016, 01:13

      От "Кубани" не ожидала, ну что-же три новеньких клуба, интересно будет посмотреть, хотя "Томь" и "Арсенал" уже выступали в РФПЛ

      0
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      Рейтинг: +141

      erofey83 27 мая 2016, 23:12

      Кубань жалко(

      0
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 27 мая 2016, 22:17

      Арсенал докажет что в Туле футбол должен быть на высоком уровне

      -1
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      Рейтинг: +10

      alpatou 27 мая 2016, 21:20

      Помнится, что когда-то совсем недавно в Премьер-Лиге было 6 московских клубов
      Вопрос, поднялся ли уровень футбола в России в регионах или наоборот опустился в целом

      0
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      Рейтинг: +77

      Оренбургский фан > alpatou 27 мая 2016, 21:40

      поднялся, если хороший менеджмент в клубе, тренер и неплохие игроки, то вполне можно в вышке задержаться на более года!

      -1
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      Рейтинг: +6302

      Добрый Бобер > alpatou 27 мая 2016, 22:09

      Это покажет выступление "Ростова" в Европе.

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