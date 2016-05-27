Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Орлов: «Дзагоева есть кем заменить, это же не Роналду или Месси»

    Футбольный комментатор Геннадий Орлов не считает, что отсутствие полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева на Евро-2016 – роковая потеря для сборной России. Напомним, что хавбека армейцев из-за травмы в составе национальной команды заменил Дмитрий Торбинский.

    «Да ладно, рокового ничего не бывает, это же не Роналду и не Месси. Поэтому что тут рокового? Грустно, но при всем уважении к Алану — есть кем заменить. Если бы он был такого же высокого класса, его, наверное, позвали бы в какие-то европейские клубы. Я не вижу, чтобы за ним очередь стояла», – сказал Орлов.

    Источник: «Эхо Москвы»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.05.2016 17:30
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 28 мая 2016, 03:02

      на этом Евро он как раз и мог бы блеснуть и поехать в топ-чемпионат. жаль,что не поедет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +156

      Adekvat07 27 мая 2016, 21:27

      орлов:"дзагоев не месси, в зене найдется кем заменить.." )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 27 мая 2016, 19:58

      ну и к чему он это говорит?!...представляя себя дилетантом..для каждого тренера потеря любого игрока из основы это трагедия ... тем более такого ключевого игрока в центре... да он не месси... но и наша сборная не Аргентина...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +164

      kimi2005 27 мая 2016, 19:58

      Ну что ж -замена равноценная а вообще может Слуцкий самого Орлова позовет тысяча чертей! тряхнем стариной покажем Месси где раки зимуют! Я конечно со всем уважением к старости но как спкциалист в футболе г-н Орлов -дерьмо!Кстати справедливости ради-Дзагоев действительно не Месси но концовку провел качественно!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +988

      опус 2 27 мая 2016, 19:18

      Орлова, старого балабона , тоже есть кем заменить .Он же не Синявский и не Озеров .И я не вижу ,чтобы за ним очередь с других каналов стояла !

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +532

      Бан 27 мая 2016, 18:58

      Старый, злопамятный и недалекий балабол.
      Сколько еще можно терпеть этого любимчика Газпрома в эфире.

      15
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +827

      olic29ivica > Зенит оле оле ола 27 мая 2016, 19:58

      А проблем в том, что адекватные люди футбол без звука уже смотрят (даже болельщиков зенита таких знаю, не глоры как ты а настоящие болельщики)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +827

      olic29ivica > Зенит оле оле ола 28 мая 2016, 02:21

      Жрать ты будешь сук..а, а вашего вафлежуя что щас что 5 лет назад слушать-блевать тянет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 27 мая 2016, 18:56

      А заменили на торбу,
      Которых у нас прорва

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5113

      hunta 27 мая 2016, 18:12

      Кто бы Орлова заменил...

      13
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      somn 27 мая 2016, 17:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Действительно, а кто это?

      -17
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +125

      dr.Dexter 27 мая 2016, 17:50

      действительно ...... это же не кержаков блеать

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11