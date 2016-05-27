Мутко: «Во Франции обещали привести в порядок газон на базе сборной России»

Министр спорта РФ Виталий Мутко высказал мнение по поводу газона на тренировочной базе сборной России в пригороде Парижа. Ранее ассистент главного тренера национальной команды Сергей Балахнин критично отозвался о состоянии поля.

«В принципе, газон был не очень высокого качества в наш первый приезд. Сейчас наши коллеги во Франции обещали к заезду сборной 5 июня привести газон в порядок. В ближайшее время наши специалисты посетят эту базу и посмотрят, как они справились. Погода сейчас неплохая. Может быть, им что-то и удалось сделать. Пока мне сложно сказать», – отметил Мутко.