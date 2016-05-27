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    Мутко: «Во Франции обещали привести в порядок газон на базе сборной России»

    Министр спорта РФ Виталий Мутко высказал мнение по поводу газона на тренировочной базе сборной России в пригороде Парижа. Ранее ассистент главного тренера национальной команды Сергей Балахнин критично отозвался о состоянии поля.

    «В принципе, газон был не очень высокого качества в наш первый приезд. Сейчас наши коллеги во Франции обещали к заезду сборной 5 июня привести газон в порядок. В ближайшее время наши специалисты посетят эту базу и посмотрят, как они справились. Погода сейчас неплохая. Может быть, им что-то и удалось сделать. Пока мне сложно сказать», – отметил Мутко.

    Источник: ТАСС

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    27.05.2016 14:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 27 мая 2016, 20:56

      Ну для трех матчей и такой сгодится...

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 27 мая 2016, 15:36

      Чего Мудко поехал со сборной во Францию? Может быть хотел показать Париж жене или всей семье на халяву.

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