Черданцев и Генич прокомментируют финал Евро-2016 на «Матч ТВ»

Руководитель проекта «Евро-2016» на «Матч ТВ» Сергей Акулинин назвал комментаторов, которые будут работать на чемпионате Европы во Франции.

– Три матча, которые сборная России точно проведет на этом турнире, прокомментируют шесть разных комментаторов. На матче против Англии будут работать Юрий Розанов и Михаил Поленов, на матче против Словакии – Георгий Черданцев и Константин Генич, на матче против Уэльса – Геннадий Орлов и Роман Гутцайт.

– Будут ли комментаторы и репортеры привязаны к определенным матчам?

– Мы долго думали, как составить расписание работы комментаторов, и пришли к тому, что оно должно иметь привязку не к командам, а к географии. В южном кластере будут работать Розанов и Поленов. Матчи в Бордо и в Тулузе будут комментировать Орлов и Гутцайт, в Лионе и Сент-Этьене – Казанский и Трушечкин. В Лилле, Лансе и в Париже будет работать большая группа комментаторов, базирующаяся в столице Франции.

Эта матрица работает на протяжении всего группового этапа. По его окончании количество комментаторов сокращается – как и далее после каждой следующей стадии. Комментаторы будут расставляться также и в зависимости от перспектив сборной России, если она выйдет из группы. Финал Евро на одном из тематических каналов будут комментировать Черданцев и Генич.