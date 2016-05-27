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    Черданцев и Генич прокомментируют финал Евро-2016 на «Матч ТВ»

    Руководитель проекта «Евро-2016» на «Матч ТВ» Сергей Акулинин назвал комментаторов, которые будут работать на чемпионате Европы во Франции.

    – Три матча, которые сборная России точно проведет на этом турнире, прокомментируют шесть разных комментаторов. На матче против Англии будут работать Юрий Розанов и Михаил Поленов, на матче против Словакии – Георгий Черданцев и Константин Генич, на матче против Уэльса – Геннадий Орлов и Роман Гутцайт.

    – Будут ли комментаторы и репортеры привязаны к определенным матчам?

    – Мы долго думали, как составить расписание работы комментаторов, и пришли к тому, что оно должно иметь привязку не к командам, а к географии. В южном кластере будут работать Розанов и Поленов. Матчи в Бордо и в Тулузе будут комментировать Орлов и Гутцайт, в Лионе и Сент-Этьене – Казанский и Трушечкин. В Лилле, Лансе и в Париже будет работать большая группа комментаторов, базирующаяся в столице Франции.

    Эта матрица работает на протяжении всего группового этапа. По его окончании количество комментаторов сокращается – как и далее после каждой следующей стадии. Комментаторы будут расставляться также и в зависимости от перспектив сборной России, если она выйдет из группы. Финал Евро на одном из тематических каналов будут комментировать Черданцев и Генич.

    Источник: «Матч ТВ»

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    27.05.2016 13:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +93

      barbardir 27 мая 2016, 19:33

      Пиздец, товарищи. Надеюсь, по первому и россии 1 покажут много матчей...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +162

      maxon1256 27 мая 2016, 15:03

      опять визги чердака слушать. нормального комментатора слили СТогниенко

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1810

      gor77 27 мая 2016, 13:58

      Это обычная практика для комментаторов. А кто и где - без разницы. Хотя, финал лучше бы вели Стогниенко и Генич.

      4
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      Рейтинг: +22

      NEO26 27 мая 2016, 13:41

      Черданцев , лучший комментатор в России

      0
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      Рейтинг: +31

      BadrHary > NEO26 27 мая 2016, 15:35

      Георгий, перелогиньтесь

      3
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      Рейтинг: +31

      BadrHary > 27 мая 2016, 15:36

      Комментарий удален.

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